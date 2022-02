한-호주, 탄소중립기술·핵심광물 공급망 협력 강화

[아시아경제 세종=이동우 기자] 우리 정부가 호주와 탄소중립 기술과 핵심 광물 공급망 협력 방안을 논의했다.

박기영 산업통상자원부 제2차관은 24일 호주 시드니공항에서 데이비드 프레드릭스 호주 산업과학에너지 자원부 차관 등과 만나 탄소 중립 기술과 청정수소경제, 핵심광물 공급망 관련 협력 방안에 대해 의견을 나눴다. 이는 지난해 12월 이뤄진 양국 정상회담의 후속 조치다.

박 차관과 프레드릭스 차관은 양국 탄소중립 기술개발 로드맵을 공유하고 내년 청정수소와 이산화탄소 포집·저장(CCS) 협력 프로젝트에 공동 투자하기로 했다.

산업부는 앞으로 3년간 54억원의 예산을 투자할 계획이며 호주 정부도 상응하는 규모를 투자하기로 했다.

양측은 수소경제 전 주기에 걸친 정부 간 협력과제를 논의했다. 청정수소 공동 평가 기준 마련을 위한 협력 방안과 호주에서 수소를 생산하는 사업을 추진하는 한국 기업을 지원하는 방안 등을 언급했다. 우리 측은 국내 수소 연료전기 기술력을 바탕으로 호주 내 수소버스 생태계를 조성하는 공동 시범사업도 제안했다.

탄소 포집·저장·활용 기술(CCUS)과 관련한 혁신 기술 개발과 대규모 저장소 확보를 위한 국제 공동연구 추진, 양국 CCUS 전문기관 간의 국제교류 활성화 방안도 논의했다.

핵심광물과 관련해서는 지난해 말 양국 정상이 체결한 '핵심광물 공급망 협력 MOU'의 후속으로 핵심광물 정책, 협력 가능 프로젝트, 상호 금융지원 방안을 논의했다. 이를 지원하기 위해 광해광업공단과 호주 광물협회가 광산 프로젝트 정보 공유와 양국 기업간 투자 매칭 지원 등을 골자로 한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이 외 에너지기술평가원과 호주 산업에너지자원부가 '한·호 청정수소 공동연구 협력 MOU'를 맺는 등 수소경제, CCUS, 핵심광물 분야에서 실무기관이나 기업 간 총 6건의 MOU를 체결했다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr