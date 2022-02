"日, 남쿠릴 분쟁으로 과한 러 자극 원치않아"

[아시아경제 조현의 기자] 일본은 우크라이나 사태와 관련해 남쿠릴 4개 섬(일본명 북방영토) 문제로 러시아를 과도하게 자극하는 것은 원하지 않는 것으로 전해졌다.

아사히신문은 24일 일본 정부의 러시아 제재와 관련해 "동맹국인 미국과 보조를 맞추는 것"이라고 했다.

기시다 후미오 총리는 전날 러시아 정부 또는 정부 기관이 발행하거나 보증하는 새로운 채권의 일본 내 발행 및 유통을 금지한다고 밝혔다.

이는 유럽, 미국과 비교해 내용과 대상이 약하고 한정적이며 제재의 영향도 경미하다는 평가를 받는다. 일본 정부 관계자는 "사태가 악화할 경우에 대비해 이번에는 작은 제재를 한 것"이라고 설명했다.

일본 정부의 본심은 남쿠릴 4개 섬 문제로 러시아를 과도하게 자극하고 싶지 않은 것이란 분석이다.

제2차 세계대전 때 맞서 싸운 러시아와 일본은 남쿠릴 4개 섬 영유권 다툼으로 아직 평화조약을 체결하지 못했다. 일본은 조약 체결과 함께 러시아가 실효 지배 중인 남쿠릴 4개 섬을 돌려받기를 원하고 있다.

기시다 총리가 전날 우크라이나 사태가 악화하면 국제사회와 연계해 추가 제재를 하겠다는 밝힌 가운데 일본은 미국과 유럽의 태도를 끝까지 지켜본 후 관련 결정을 내릴 전망이다.

일본 정부 내에선 강한 제재를 단행하는 것에 신중한 의견도 있다. 외무성 간부는 "일본이 앞서 나가는 것은 아니다"라고 했다. 총리관저의 간부는 "일본이 완전히 미국과 함께라고 할 수는 없다고 생각한다"며 러시아와의 관계를 고려할 가능성을 시사했다.

