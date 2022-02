4분기 月평균 가계소득 464.2만원…소득 불평등 개선

통계청, '2021년 4분기 가계동향 조사 결과' 발표

[아시아경제 세종=권해영 기자] 올해 4분기 가구당 월평균 소득이 464만2000원으로 전년 동기 대비 6.4% 증가한 것으로 나타났다. 소득 불평등의 정도를 보여주는 5분위 배율은 소폭 개선됐다.

24일 통계청이 발표한 '2021년 4분기 가계동향 조사 결과(1인이상 가구·농림어가 포함)'에 따르면 올해 4분기 가구당 월평균 소득은 464만2000원으로 전년 동기 대비 6.4% 증가했다.

소득 수준(소득 분위)별로 살펴보면 저소득층일수록 소득 증가폭이 컸다. 1분위의 월평균 소득은 105만8000원으로 한 해 전보다 8.3% 뛰었다. 2분위는 253만1000원으로 6%, 3분위는 387만9000원으로 6.9%, 4분위는 561만2000원으로 5.3%, 5분위는 1013만원으로 6.9% 뛰었다.

소득 항목별로 살펴보면 근로소득이 62.8%, 사업소득이 21.5%, 이전소득과 비경상소득, 재산소득이 각각 13.3%, 1.9%, 0.6%를 차지했다. 근로소득의 경우 273만8000원으로 5.6%, 사업소득은 93만7000원으로 8.6%, 재난지원금이 포함되는 이전소득은 58만원으로 3.9% 늘었다.

지출은 가구당 월평균 340만6000원으로 전년 동기 대비 5.5% 증가했다. 지출 비목별로 살펴보면 의류·신발(12.2%), 오락·문화(11.0%), 교육(20.6%), 음식·숙박(17.0%) 등은 증가한 반면 교통(-3.2%) 지출은 감소했다.

가구당 월평균 처분가능소득은 378만3000원으로 한 해 전보다 9% 증가했다. 처분가능소득액에서 소비지출액을 뺀 흑자액은 123만6000원으로 같은 기간 9% 늘었다. 소득분위별로 처분가능소득을 살펴보면 1분위가 89만원원으로 전년 대비 8.8% 늘었고, 5분위는 810만8000원으로 7.1% 늘었다.

소득 불평등의 정도를 보여주는 5분위 배율(균등화 처분가능소득 기준)은 개선됐다. 5분위 배율은 5분위 소득이 1분위 소득의 몇 배 인지를 보여주는 지표로, 숫자가 클수록 양극화가 커졌다는 뜻이다. 올해 4분기 배율은 5.71배로 전년 동기(5.78배) 대비 개선됐다.

