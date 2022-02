파라다이스호텔·리조트, '스위트 화이트데이' 프로모션 선봬

파라다이스시티, 패키지에 화이트데이 케이크·와인 선물 구성

파라다이스호텔 부산, 2가지 타입 '언택트 화이트데이 패키지'



[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스의 대표 호텔과 리조트는 화이트데이를 맞아 '스위트 화이트데이' 프로모션을 진행한다고 24일 밝혔다.

파라다이스시티는 그랜드 프리미어 디럭스 객실을 포함한 '마이 스위트 화이트데이' 패키지를 다음달 13일까지 한정 판매한다. 화이트데이 케이크와 스파클링 와인인 '고타 데 마리비야 브륏 까바' 1병이 제공된다. 사계절 온수풀 실내외 수영장, 힐링 워터 스파 '씨메르', 실내 테마파크 '원더박스' 입장이 포함됐다. 명품 브랜드 부쉐론의 '꼴렉시옹 뀌르 드 베니스' 향수도 선물로 증정한다.

파라다이스호텔 부산은 '언택트 화이트데이 패키지'를 준비했다. 다음달 2일부터 30일까지 이용 가능한 이번 패키지는 A와 B 타입 중 선택 가능하다. 두 타입 모두 2021년 '대한민국 주류 대상'을 수상한 프리미엄 수제 맥주 '코스모스 에일 파라다이스 에디션' 1병과 치즈 플레터로 구성된 '인룸 러블리 세트', '애프터눈 티타임 세트' 등을 기본으로 제공 받는다. B 타입 선택 시 뷰티 브랜드 '바비 브라운'의 메이크업 컬렉션, 프리미엄 뷔페 '온 더 플레이트'의 조식(2인) 등을 추가로 누릴 수 있다.

