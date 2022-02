청소연구소, 서울·6대 광역시 이어 충청권 서비스

청주시 서비스 개시와 함께 청소매니저 모집

현재 5만 8000여명의 청소매니저 활동중

[아시아경제 김철현 기자] 생활연구소(대표 연현주)는 홈클리닝 서비스 청소연구소가 서울과 6대 광역시에 이어 충청북도 도청소재지인 청주시로 서비스를 확장했다고 24일 밝혔다.

청소연구소는 서울?경기권 대부분 지역을 비롯해 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 등 6대 광역시에서 서비스를 운영 중이다. 이번에 청소연구소가 새롭게 서비스하는 청주는 인구 85만 명으로 그 동안 서비스 요청이 많았던 지역이다.

향후 청소연구소는 인구 50만명 이상의 맞벌이 부부가 많은 지역을 우선으로 서비스를 확대해 나갈 방침이다. 올해로 5주년을 맞이한 청소연구소는 현재까지 총 100만2000가구에 서비스를 실시해 왔다.

청소연구소는 지역 확장과 동시에 청소 매니저 모집에도 집중하고 있다. 현재 청소연구소에선 총 5만 8000여명의 청소매니저가 활동 중이며 평균 연령은 40대이다. 유연한 근무가 가능한 청소매니저들은 월 평균 15건의 활동을 수행하며 그 중 30% 이상이 월 200만원 이상의 수익을 올리고 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr