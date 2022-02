"말만 하면 섬도 야자수도 뚝딱" 저커버그, 메타버스 위한 AI 개발 프로젝트 공개

[아시아경제 정현진 기자] "빌더봇, 공원으로 가자. 음 이번엔 해변으로 갈까? 하늘에 구름이 좀 있었으면 좋겠네. 저기에 섬도 하나 만들어줘."

페이스북의 모회사 메타플랫폼이 원하는 것을 말만 하면 메타버스(확장가상세계)에 만들어내는 인공지능(AI) 시스템을 만들고 있다고 23일(현지시간) 공개했다. 메타버스가 미래에 보편화하고 전 세계적인 서비스로 자리 잡기 위해서는 반드시 필요한 기술로, 사용자들이 가상공간에서 서로 쉽게 대화를 나누고 업무를 할 수 있는 환경을 구축하겠다는 구상을 내놨다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 이날 생중계된 온라인 행사 ‘인사이드 더 랩’에서 "메타버스가 가져올 많은 발전을 잠금 해제할 열쇠는 AI"라면서 현재 개발 중인 AI 콘셉트 ‘빌더봇’을 소개했다. 그는 메타버스 속 3D 아바타로 등장해 말 한마디로 아무것도 없던 가상공간에 공원과 해변을 만들어 냈다. 해변에 도착해서는 구름과 섬을 추가하고 자신이 서 있는 섬에는 야자수, 피크닉 담요, 식탁, 오디오, 음료 등을 만드는 모습도 보여줬다. 사용자가 일상적인 표현으로 말 한마디만 하면 어려운 과정을 거치지 않아도 자신이 원하는 메타버스 세상을 창조할 수 있다는 것이다.

저커버그 CEO는 "우리가 이 기술을 더 발전시키면 여러분은 다른 사람과 함께 돌아다니며 경험을 공유할 정교한 세상을 목소리만으로 만들 수 있게 될 것"이라고 말했다. AI의 힘으로 누구나 어디서든 쉽게 물리적으로나 가상으로나 서로 공유하고 창조하고 연결할 수 있도록 하겠다는 것이 그의 생각이다.

메타는 이와 함께 즉각적으로 음성과 음성을 통역해줄 수 있는 AI시스템인 ‘유니버설 스피치 트랜스레이터’를 개발하고 있다고 밝혔다. 이전에는 서면 번역 시스템을 구축해왔으나 한 발 더 나아가 100개 이상의 언어를 음성으로 듣고 곧바로 통역할 수 있는 AI 시스템을 만들겠다는 것이다. 메타는 전 세계에서 수십억 명이 언어 문제로 인터넷상의 정보에 접근하지 못하는 문제가 있다면서 언어 장벽을 없애는 작업을 해나가겠다고 설명했다. 메타버스를 이용하면 실시간으로 전 세계인들이 언어 문제를 겪지 않고 업무를 하거나 독서모임 등 미팅을 할 수 있도록 하겠다는 것이다.

저커버그 CEO는 또 AI 음성 비서와 좀 더 자연스럽게 대화를 나누게 해줄 AI 연구도 진행 중이라며 프로젝트 ‘가라오케’를 공개했다. 그는 가라오케가 "기기 기반의 비서 역할을 해줄 ‘엔드 투 엔드(이용자와 메타버스를 바로 연결해주는)’ 방식의 뉴럴 모델"이라면서 메타버스에서 이용자가 음성으로 AI와 더 매끄럽게 의사소통할 수 있게 된다고 설명했다.

메타의 이번 발표는 올해 들어 메타의 구상에 대한 시장의 의구심이 커진 가운데 나온 것이다. 저커버그 CEO는 지난해 10월 회사명을 메타로 바꾸고 앞으로 페이스북이 메타버스를 개발·구축하는 회사로 거듭나겠다고 선언했다. 하지만 이달 초 메타의 실적이 발표된 뒤 기존 사회관계망서비스(SNS) 사업의 기반이 흔들리고 메타버스라는 신사업의 성장 속도가 다소 더딜 것이라는 우려가 커지면서 시장은 우려를 나타내고 있다. 메타의 주가는 연초 대비 41% 떨어졌으며 이날도 발표에도 불구하고 1.80% 하락 마감했다.

IT 전문매체 테크크런치는 "현 시점에서 빌더봇이 만든 세계는 시각적으로나 기능적으로나 매우 간단한 형태"라면서 "자칫 가상공간 구축에 있어 초기단계에 머물러 아이들의 놀이터가 될 수 있다"고 평가하기도 했다.

