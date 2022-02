홈쇼핑 제품 모았다…LG유플러스, ‘한눈에쇼핑’ 서비스 출시

[아시아경제 임혜선 기자] LG유플러스가 고객의 홈쇼핑 시청 경험을 혁신하기 위해 다양한 상품을 모아 보여주는 ‘한눈에쇼핑’ 서비스를 출시했다고 24일 밝혔다.

‘한눈에쇼핑’은 현재 방송 중인 홈쇼핑 상품과 판매했던 상품, 앞으로 판매할 상품을 모아서 보여주는 유플러스 티비(U+tv) 전용 부가 서비스다.

LG유플러스가 홈쇼핑 이용 경험이 있는 20~50대 U+tv 고객 1600명을 대상으로 조사한 결과, 홈쇼핑 시청 시 가장 불편한 점은 ‘필요 정보가 나올 때까지 계속 시청해야 한다(74.1%)’로 조사됐다. 홈쇼핑의 주 시청고객인 40-50대는 ‘어느 채널에서 무슨 상품을 방송하는지 모른다'를 불편 사항으로 지목하기도 했다.

이에 LG유플러스는 TV 홈쇼핑 이용 고객의 편의를 높이고, 홈쇼핑 사업자 및 홈쇼핑을 통해 상품을 판매하는 중소사업자를 지원하기 위해 ‘한눈에쇼핑’을 내놨다. U+tv 고객은 일방향적인 홈쇼핑 시청에서 벗어나, 자신이 원하는 상품에 대한 정보를 쉽게 확인할 수 있다.

U+tv 고객은 홈 화면 상단에 노출된 메뉴나 채널 변경 시 노출되는 메뉴를 통해 한눈에 쇼핑에 접속할 수 있다. 최신 리모컨에 탑재된 바로가기 버튼을 통해서도 접속 가능하다. 서비스 페이지는 홈쇼핑 채널에서 지금 방송 중인 상품은 물론, 과거 판매했던 상품 및 향후 판매 예정인 상품에 대한 정보를 모아볼 수 있도록 구성됐다.

롯데홈쇼핑과 함께 이벤트도 진행한다. 다음 달 20일까지 한눈에쇼핑에서 롯데홈쇼핑(10번)이나 롯데원티비(36번)가 판매하는 상품의 구매 주소를 공유한 고객은 롯데홈쇼핑 앱을 통해 7% 중복 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰은 매일 발급되며, 롯데홈쇼핑에서 판매하는 상품을 주문·결제할 때 사용할 수 있다.

LG유플러스는 한눈에쇼핑 서비스를 지속해서 고도화할 계획이다. 관심 상품을 설정하면 관련 상품 정보를 제공하거나, 고객의 시청 이력을 분석해 유사한 상품 제공하는 등 맞춤형 상품 정보를 제공하기 위한 방안도 도입할 방침이다. 현재 참여하고 있는 8개사(12개 쇼핑 채널) 외 다양한 홈쇼핑 사업자와 협업을 통해 상품 제공 범위도 확대할 예정이다.

