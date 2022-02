세종·부산 등 스마트시티에 중기 혁신기술 도입…내달 25일까지 공모

국토부, 인프라-교통-헬스 등 14개 과제에 총 37억9000만원 지원



국토교통부는 스마트시티 국가시범도시로 지정된 세종과 부산에서 혁신기술을 적용한 서비스를 실증할 기업을 24일부터 다음달 25일까지 공모한다고 24일 밝혔다.

이번 공모는 국가시범도시에 도입 가능한 혁신 기술을 보유한 중소기업을 선정, 지원해 스마트시티 산업생태계를 강화하려는 취지에서 기획됐다.

총 5개 분야에서 시범도시에 적합한 우수기술을 최대 14건 발굴해 과제별로 최대 3억원, 총 37억9000만원을 실증 비용으로 지원한다.

공모 분야는 ▲ 스마트 인프라(최대 4건) ▲ 교통·물류(최대 5건) ▲ 헬스·교육(최대 4건) ▲ 에너지·환경(최대 4건) ▲ 안전·생활(최대 5건) 등이다. 분야별 건수는 선정 과정에서 조정될 수 있다.

지원은 중소기업 위주로 진행하며, 대기업에 대해서는 지분 30% 이하로 참여하는 컨소시엄 형태로만 지원 가능하다.

선정 결과는 4월에 발표되며 11월까지 실증 사업을 진행할 예정이다.

