아이들, 성인보다 코로나 확산 위험 적은 이유…"내뿜는 에어로졸 양 4배 적어"

"에어로졸 배출량 개인 간 차이가 상당히 커"

"학교 가거나 방과후 활동 참여 위험하지 않다는 뜻 아냐"

[아시아경제 나예은 기자] 어린이들은 숨 쉬거나 말할 때 배출하는 에어로졸의 양이 어른보다 적어 코로나19에 걸리거나 이를 확산시킬 위험이 적다는 연구 결과가 나왔다.

23일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 독일 베를린 샤리테의대 마리오 플라이셔 박사는 영국 '왕립학회 인터페이스 저널'에서 초등학생들을 대상으로 실험한 결과 이들이 내뿜는 에어로졸의 양이 어른의 4분의 1 정도에 불과했다고 밝혔다.

에어로졸은 공기 중에 상당 시간 머물 수 있는 크기의 입자로, 여기에는 바이러스가 들어 있을 수 있어 폐쇄된 공간에 감염자가 있을 경우 에어로졸을 통한 바이러스 확산 위험이 큰 것으로 알려져 있다.

연구팀은 8∼10세 어린이 16명과 성인 15명을 대상으로 정지상태에서 숨 쉴 때, 말할 때, 노래할 때, 소리 지를 때 각각 내뿜는 에어로졸의 양과 에어로졸 입자의 크기를 레이저 입자 측정기를 이용해 측정했다.

그 결과 에어로졸 배출량은 소리를 지를 때, 노래할 때, 말할 때, 숨 쉴 때 순으로 많은 것으로 나타났고, 어린이가 내뿜는 에어로졸이 성인보다 4배가량 더 적은 것으로 조사됐다.

연구진은 이 같은 연구 결과가 어린이들이 성인보다 코로나19 전파력이 더 적다는 점을 시사한다고 밝혔다.

그러나 연구진은 "에어로졸 배출량은 개인 간 차이가 상당히 컸다. 이 연구 결과가 학교에 가거나 방과후 활동에 참여하는 것이 위험하지 않다는 것을 뜻하지는 않는다"고 설명했다.

플라이셔 박사는 "정확하게 말하면, 아이들이 노래하거나 말하거나 숨 쉴 때 배출하는 에어로졸 입자 수는 성인보다 평균 4배 적었으나, 고함을 칠 때는 성인과 비슷한 정도의 에어로졸을 내뿜었다"며 "아이들 수, 실내 환기 등과 같은 요소도 중요하며, 학교에 공식적으로 권고 사항을 알리기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다"고 말했다.

