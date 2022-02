제주해경청-㈜제주도드론, 전문인력 양성 ‘맞손’

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김인창)이 ㈜제주도드론(대표 엄지은)과 전문인력 양성을 위해 손을 맞잡았다.

제주해경청은 23일 경찰청 3층 아라홀에서 업무협약식을 가질 예정이였으나 최근 코로나 급증해 비대면으로 ‘제주해역 사고예방을 위한 드론 전문인력 양성 추진’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

㈜제주도드론은 국토교통부에서 지정한 드론 전문 교육기관으로 전문인력 양성뿐만 아니라 드론 판매·대여 및 A/S 등 다양한 분야를 운영하고 있다.

이번 업무협약은 양 기관이 드론에 관한 전문기술과 정보를 공유하고 드론 운용역량 강화를 위해 교육·훈련을 실시하는 등 상호협력해 드론 전문인력을 양성하고 제주해역 사고를 예방하기 위해 추진하게 됐다.

협약의 주요 협력 사항은 ▲드론 전문 기술 정보 공유 및 교육·훈련에 관한 사항 ▲드론 운용역량 강화를 위한 이론·실습 교육에 관한 사항 ▲전문가를 통한 제주 연안해역 등 현장 교육에 관한 사항 ▲드론 관련 장비 개선 및 유지보수 등에 관한 사항 등이다.

김인창 제주해경청장은 “이번 협약으로 ㈜제주도드론과의 상호협력을 통해 미래 선도형 드론 전문 인프라를 구축하고 나아가 드론을 활용한 현장 대응능력을 강화해 안전한 제주 바다를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr