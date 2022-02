민주당, 교육공약 세부과제 발표…"과고에서 의대 진학 시 강력한 패널티"

세부 공약으로 공정한 교육·함께 성장하는 교육·상생하는 교육 제시

[아시아경제 이기민 기자] 더불어민주당 선대위 교육대전환위원회가 23일 "과학고에서 의대로 진학할 시 강력한 패널티를 부과하겠다"고 선언했다.

민주당 선대위 교육대전환위원회는 23일 오후 서울 여의도 중앙당사에서 열린 '교육대전환 세부과제 공약' 발표 기자회견에서 "사교육의 영향이 큰 영재고·과학고의 선발제도를 대폭적으로 개선하겠다"고 강조했다.

유기홍 교육대전환위원회 위원장은 "아이를 영재고에 보내려고 중1 때 사교육 기관에 가서 상의했더니 늦었다고 말한다더라. 그만큼 영재고 과학고의 사교육 비중이 크다"면서 "영재고와 과학고는 취지대로 과학, 수학 영재를 길러내는데 충실하게끔 하되 선발방식을 바꾸는 방향으로 정상화시키겠다"고 주장했다.

그러면서 "(과학고·영재고) 입학에는 면접과 지필고사 방식이 있는데 지필고사 방식을 선행학습 없이 창의력과 영재성을 볼 수 있도록 개편하겠다"고 설명했다.

중복지원이 가능한 현행제도도 수정해 과도한 경쟁을 완화하겠다고 덧붙였다.

위원회는 이날 유치원부터 대학교육은 물론 평생학습을 포함한 '공정한 교육', '함께 성장하는 교육', '상생하는 교육'을 키워드로 하는 교육 공약 세부 과제를 제시했다.

공정한 교육 실현을 위해 초등교육부터 개인 맞춤형 수업, 기본학력 전담교사 확충, 대입공정성위원회 설치 등을 제시했다.

함께 성장하는 교육 관련, 국공립 유치원 이용율 및 통학돌봄 편의 확대, 기초학문분야 집중 육성, 특성화고 지원 확대 및 취업지원시스템 구축 등을 추가했다.

상생 교육 관련해선 지자체·산업·대학 중심으로 한 지역대학혁신체제, 한국형 대학원 공유체제 구축, 대학등록금 부담 완화 등을 공약했다.

유 위원장은 그는 "오는 3월 2일이 마지막 (법정) TV토론 날이다. 주제가 사회 분야인데 마침 학교 입학일이기도 하다"며 "때문에 그날 토론은 교육 분야에 대한 이 후보의 새로운 정책제안이 있을 수 있다. 많은 기대 부탁드린다"고 관심을 촉구했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr