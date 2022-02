캐나다·호주·日도 대러제재 발표

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 22일(현지시간) 러시아의 우크라이나 침공이 시작됐다고 규정하고 첫 대러 제재를 내놓자 캐나다, 호주, 일본 등 우방국도 일제히 대러 제재를 발표했다.

미 정치매체 더힐에 따르면 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 이날 "모든 캐나다인은 우크라이나 친러 반군 지역인 이른바 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)과 금융 거래하는 것이 전면 금지된다"고 했다.

캐나다 정부는 또 러시아 국채 거래도 금지하고 러시아 의회에서 DPR, LPR 독립 승인에 찬성표를 던진 정치인에 대해서도 제재할 방침이다.

스콧 모리슨 호주 총리도 러시아를 상대로 특정 인사 제재, 여행 금지, 금융 제재 등을 단행하겠다고 발표했다. 모리슨 총리는 "이것은 시작일 뿐"이라며 "분리주의자들이 장악한 지역까지 광범위한 제재가 확대될 것이다. 특히 침공으로 이익을 얻으려는 러시아 국민에 대해 더 많은 제재를 가하겠다"고 말했다.

일본도 대러 제재를 발표했다. 기시다 후미오 총리는 23일 러시아 정부 또는 정부 기관이 발행하거나 보증하는 새로운 채권의 일본 내 발행 및 유통을 금지한다고 밝혔다고 교도통신이 보도했다. 또 DPR, LPR 관계자의 비자 발급을 중단하고 일본 내 자산을 동결하고 두 지역과의 수출입을 금지한다고 했다.

기시다 총리는 "사태가 악화하면 국제사회와 연계해 추가 제재를 하겠다"며 "외교에 의한 사태 타개를 위한 노력으로 되돌아가기를 강하게 촉구한다"고 말했다.

미 외교전문지 포린폴리시에 따르면 일본은 싱가포르, 대만과 함께 미국이 주도하는 수출 통제 계획에 지지를 밝혔다. 수출 규제 대상은 반도체와 인공지능(AI), 로봇 등 첨단기술을 이용한 제품이 될 전망이다. 다만 액화천연가스(LNG) 등 러시아의 에너지 산업에 대한 제재에는 신중한 입장이다.

앞서 유럽도 러시아 제재를 일제히 발표했다. 영국은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 측근이 이용한다고 추정되는 로시야 은행, 크림반도에 있는 흑해 은행 등 5곳을 제재한다고 밝혔다.

독일은 서방의 대러 핵심 제재로 꼽히는 러시아와 독일을 잇는 가스관 '노르트 스트림-2' 사업을 중단하기로 했다.

유럽연합(EU) 회원국 외무장관들은 이날 프랑스 파리에서 긴급회의를 열어 러시아에 대한 신규 제재에 만장일치로 합의했다.

제재에는 두 지역 독립 승인에 관여한 러시아 하원 의원 등 개인은 물론 러시아의 의사 결정권자에게 자금을 대는 은행과 돈바스 두 지역에 있는 다른 사업체 등이 포함된다. 또 DPR, LPR 지역과 EU 사이의 무역을 금지하는 한편 EU 금융 시장에서 자금을 조달하는 러시아 정부의 능력을 제한하기로 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr