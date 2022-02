이재명 "서울권 2억~3억원대 청년분양주택 공급…내집 마련 도울 것"

"금리 10%·국가장려금 지원해 청년 5000만원 기본자산 마련케 할 것"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 후보가 23일 "청년기본적금 5000만원과 최대 90%의 주택담보대출비율(LTV)을 활용해 서울권역 기준 13∼25평의 청년분양주택을 2억~3억원대에 구입할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "국가가 책임지는 '청년 내집 마련 프로젝트'를 바로 시행하겠다"며 이같이 밝혔다.

청년분양주택은 32만호를 신속하게 공급하고, 구입할 때 현재를 기준으로 2.5% 내외의 최저 수준 정책 우대금리를 적용하겠다고 설명했다.

이 후보는 청년기본적금에 대해서도 "10% 수준의 우대금리와 국가장려금을 지원하겠다"며 "청년 누구나 5년간 5000만원의 기본자산을 형성하도록 돕겠다"고 언급했다.

청년분양주택은 32만호를 신속히 공급하고, 구입할 때 현재를 기준으로 2.5% 내외의 최저 수준 정책 우대금리를 적용할 계획이다. 상환하는 이자에도 100% 소득공제를 적용하고 취득세를 전액 면제하겠다고 약속했다.

이 후보는 뿐만 아니라 전·월세 거주 청년들을 위해서는 임대형 기본주택의 충분한 공급과 전세보증금·월세에 대한 금융·세제 지원 확대를 공언했고, 중개 수수료와 이사비 지원, 다가구주택·오피스텔·원룸 등의 관리비 감독 강화도 다짐했다.

이 후보는 "하루 8시간 일하는 청년이라면 누구나 내 집 마련의 꿈에 도전할 수 있게 돕겠다"고 강조했다.

