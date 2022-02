교육회복 기반 마련해야 … 부산교육청, 코로나19 수업대체인력풀 운영

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청이 코로나19 관련 수업대체 인력풀을 구성해 유·초?중·고등학교의 수업을 확대 지원한다.

확대 지원은 코로나19 확진자가 급증하는 비상시에도 수업 공백을 최소화하기 위해 시행한다.

인력풀은 보결수업과 학생 관리를 위해 유치원 45명, 초등 93명, 중등 97명 등 모두 235명의 시간강사로 구성됐다.

시간강사는 코로나19 확진 등으로 교사의 재택근무 등에 따른 수업 공백이 예상되면 해당 학교의 어려움을 해소하기 위해 수업을 지원한다.

부산시교육청은 코로나19로 인한 학력 저하 예방과 기초학력 안전망 강화를 위한 기초학력 전담 교사 155명과 과밀학급 해소를 위한 초등 교과전담교사 175명를 확대 운영해 안정적인 학교 교육과정을 적극 지원하고 있다.

김석준 교육감은 “새 학기 시작 전 학교 자체 교원 대체인력 운영이 어려운 학교 상황을 파악해 인력풀 재정비 등 비상 대응계획을 수립하고 있다”며 “교육공동체와 지속해서 협력해 교육 회복을 위한 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr