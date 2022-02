GM "2025년까지 韓 전기차 10종 출시"

[아시아경제 최대열 기자] 카허 카젬 한국GM 사장은 23일 "제너럴모터스(GM)의 글로벌 전기차 포트폴리오를 바탕으로 국내 고객의 선택권과 고객경험을 확장할 수 있는 전기차 시장전략을 추진하고 있다"고 말했다.

카젬 사장은 이날 서울 더케이호텔에서 열린 드라이빙캠프에서 영상메시지를 통해 본사 차원의 전동화 전략을 설명했다. GM은 2025년까지 350억달러(약 41조원)를 투자해 전기차 30종을 선보이기로 했다. 카젬 사장은 "쉐보레는 2017년 국내시장에 유일한 전기차 전용 플랫폼을 기반으로 제작된 볼트EV를 공개하면서 장거리 전기차 시대를 열었다"며 "오늘 선보이는 볼트EV·EUV를 시작으로 2025년까지 GM 브랜드 산하 전기차 10개 차종을 국내에 출시하겠다"라고 말했다.

보급형부터 스포츠유틸리티차량(SUV), 고가모델 등 다양한 차종을 아우른다고 회사 측은 전했다. GM은 전동화 전략을 추진하면서 단순한 완성차 회사가 아닌 플랫폼 혁신기업으로 바꿔나가겠다는 비전을 내놓은 바 있다. 2020년 전기차 전용 하드웨어 플랫폼 얼티엄을 선보였고 이듬해인 지난해 10월 진화형 소프트웨어 플랫폼 얼티파이를 발표했다.

얼티엄은 모든 이동 수단을 전동화 시킬 수 있는 하이퍼 스케일의 전기차 플랫폼으로 대형 파우치 형태의 셀을 배터리 팩 내부에 가로나 세로로 배치할 수 있는 구조로 설계됐다. 올해 출시를 앞둔 캐딜락 리릭이나 GMC 허머EV를 시작으로 쉐보레 실버라도EV, 이쿼녹스EV, 캐딜락 셀레스틱 등에 순차 적용된다. 클라우드 기반의 소프트웨어 플랫폼 얼티파이는 사용자가 스마트폰 애플리케이션 연동을 통해 무선으로 차량 소프트웨어에 접근할 수 있도록 만들어졌다. 내년 출시될 내연·전기차에 같이 적용된다.

올해 2분기 국내 인도를 예고한 볼트EV는 GM이 전기차 대중화를 목표로 개발한 차다. GM테크니컬센터코리아 내 디자인센터에서 한국인이 디자인해 역량을 인정받았다. 2017년 국내 출시 후 3년 연속 완판됐다.

한국GM은 직접 전기차를 생산하지는 않지만 플랫폼 기업으로 전환하는 과정에서 중요한 역할을 맡았다고 회사는 강조했다. 배기량이 낮고 효율이 높은 내연기관차를 공급하는 데 중점을 뒀다. 부평공장에서는 현재 SUV 트레일블레이저를 생산하고 있으며 창원공장에서는 내년부터 크로스오버차량을 만들기로 했다. GM테크니컬센터코리아에선 한국인 엔지니어 500여명이 글로벌 전기차 프로그램을 진행하고 있다. 이 센터는 자동차 설계나 동력시스템, 제조장비 설계분야에서 글로벌 자동차프로그램 20개 이상에 참여하고 있다. 회사는 이곳 인력을 내년까지 두 배로 늘리기로 했다.

