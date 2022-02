한국암연구재단·보령제약, 제21회 보령암학술상 공모

[아시아경제 이관주 기자] 한국암연구재단과 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 12,700 전일대비 100 등락률 +0.79% 거래량 40,221 전일가 12,600 2022.02.23 10:25 장중(20분지연) 관련기사 보령제약, 지난해 영업이익 502억…전년대비 24.5%↑보령제약, 지난해 매출 5953억원… 영업이익 24.6% ↑삼성바이오에피스 항암제 '온트루잔트', 캐나다 시장 진출한다 close 이 제21회 보령암학술상 수상 지원자를 모집한다고 23일 밝혔다.

공모기간은 3월 31일까지며, 수상 자격은 5년 이상 종양학 분야의 연구에 종사한 사람이다. 연구업적은 최근 3년간(2019년 1월 1일~2021년 12월 31일) 국내외 전문 학술지에 발표한 논문으로 평가한다.

보령암학술상 수상자는 업적심사위원회의 심의와 운영위원회의 심사를 거쳐 최종 1명이 선정되며, 수상자에게는 상패와 상금 3000만원이 수여된다.

보령암학술상은 매년 암 퇴치를 위한 연구로 국민 보건 향상에 공로를 세운 학자의 업적을 기리고자 한국암연구재단과 보령제약이 2002년 공동 제정한 상이다. 김우호 서울대학교 의과대학 교수의 제1회 수상을 시작으로 올해로 21년을 맞이한 보령암학술상은 국내 종양학 분야 최고 권위의 상으로 인정받는다.

지난해 진행된 제20회 보령암학술상 수상자는 연세대학교 의과대학 내과학교실 종양내과 조병철 교수(신촌연세세브란스병원 연세암병원 폐암센터장)가 선정됐다. 보령암학술상 수상 지원자 모집과 관련 자세한 내용은 한국암연구재단 홈페이지를 참조하면 된다.

