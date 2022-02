투썸플레이스, 식물성 단백질 핫 샌드위치 2종 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 식물성 단백질 핫 샌드위치 2종을 출시한다고 23일 밝혔다.

식물성 대체육이라고도 불리는 식물성 단백질은 콩, 밀에서 추출한 식물성 단백질에 식이섬유, 식물성 오일 등으로 고기와 같은 쫄깃한 식감과 촉촉함을 더한 대체 식품이다. 식물성 단백질은 최근 ‘가치소비’를 위한 생활 속 실천 방식 중 하나로 각광받고 있다. 한국농촌경제연구원은 국내 식물성 단백질 기반 대체식품 시장규모는 2016년 4760만달러에서 2026년에는 2억1600만달러까지 커질 것으로 전망했다.

투썸플레이스는 지난해 2월 국내 프랜차이즈 카페 중 가장 처음으로 식물성 단백질을 활용한 파니니를 선보인 이후 라인업을 지속 확장하고 있다.

신제품 콤비네이션 샌드위치는 소비자들에게 인기가 높은 콤비네이션 피자를 샌드위치로 구현한 제품이다. 바비큐 소스를 마리네이드한 올리브, 청피망, 옥수수, 그리고 식물성 단백질 토핑이 빵 사이에 가득 들어가 한끼 식사로도 즐기기 좋다.

트리플 머쉬룸 치즈 파니니는 세 가지 버섯과 발사믹 크림 소스를 활용한 고소한 맛이 특징이다. 양송이, 표고, 느타리 버섯과 식물성 단백질을 넣고 발사믹 크림으로 풍미를 더해 조화로운 맛을 선사한다.

