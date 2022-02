“4천만원 경품 쏩니다" G마켓·옥션, ‘쿠쿠 렌탈’ 이벤트 프로모션

[아시아경제 전진영 기자] G마켓과 옥션이 오는 28일까지 ‘쿠쿠 렌탈 경품 프로모션’을 개최하고, 최고급 호텔 숙박권을 비롯한 총 4000만원 상당의 경품을 제공한다.

이번 프로모션은 다음달 15일까지 정수기를 포함, 쿠쿠 렌탈 상품을 구매하고 설치 완료한 모든 고객을 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 선정된 10명에게는 143만원 상당의 5성급 인천 파라다이스 호텔 스위트룸 숙박권을 증정하고, 총 30명에게는 24만원 상당의 프리미엄 뷔페 레스토랑 2인 식사권을, 50명에게는 씨메르 스파와 테마파크 원더박스 2인 패키지 이용권을 제공한다. 당첨자는 다음달 31일 일괄추첨 후 개별 연락을 통해 확인할 수 있다.

이 밖에도 행사 기간 내 계약을 완료한 모든 고객에게 스타벅스 기프티콘을 제공하고, 제품 설치까지 완료한 고객에게는 모델 별로 최대 27만원의 백화점 상품권도 증정한다.

다양한 쿠쿠의 베스트셀러 제품과 할인 혜택들도 눈길을 끈다. 쿠쿠의 대표 상품인 ‘인스퓨어 100℃ 끓인물 얼음정수기’의 경우 27만원의 상품권과 G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용할 수 있는 스마일캐시 8만원을 증정한다. 또한, 제휴카드 사용 시 기존 월 렌탈가에서 약 31% 저렴한 월 2만7900원에 사용할 수 있다.

행사기간 동안 상품 모델에 따라 렌탈료 할인도 받을 수 있으며, 쿠쿠 제휴카드 6종(롯데·KB·현대·신한·우리·하나)을 사용하면 사용 실적에 따라 월 최대 2만3000원까지 추가 할인된다.

더 자세한 내용은 G마켓과 옥션에서 ‘쿠쿠 호캉스 이벤트’ 배너를 클릭하면 확인 가능하다.

G마켓 전략사업본부 본부장인 이주철 전무는 “집에 머무는 시간이 길어지면서 증가한 가전 수요 충족을 위해 쿠쿠의 대표 렌탈 제품들을 선보이게 됐다”며 “역대급 이벤트와 각종 할인 혜택을 통해 보다 합리적인 가격에 렌탈 가전을 구매하는 기회가 될 것”이라고 말했다.

