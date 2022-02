LG에너지솔루션, 코스피200 등 주요 지수에 신규 편입 예정

[아시아경제 유현석 기자] LG에너지솔루션이 코스피200 등 주요 지수에 새로 편입된다.

한국거래소는 LG에너지솔루션이 신규상장 특례편입 기준을 충족해 코스피200지수에 편입하고 동원F&B를 제외할 예정이라고 22일 공지했다.

LG에너지솔루션은 또 코스피100, 코스피50, KRX100에도 편입되고 해당 지수에선 신세계, LG유플러스, GS리테일이 각각 제외된다. 지수 구성 종목 변경일은 내달 11일이다.

거래소는 또 코스닥 상장사 오스템임플란트가 관리종목으로 지정됨에 따라 코스닥150, KRX300 등 8개 지수에서 제외할 예정이라고 지난 18일 공지했다.

코스닥150 등 3개 지수에는 오스템임플란트가 빠지고 케어젠이 편입된다. 앞서 오스템임플란트는 상장 적격성 실질심사 대상에 오르면서 지난 18일 관리종목으로 지정됐다.

거래소는 관리종목 지정일 다음 날부터 15거래일(3월 15일)까지 거래 정지가 지속될 경우 3월 16일 지수에서 제외한다고 밝혔다. 15거래일 내 거래가 재개되면 재개일 이후 2거래일이 지난 날의 다음 날 지수에서 제외된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr