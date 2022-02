aT, 부산 미래세대와 저탄소 식생활 실천 '맞손'

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 한국농수산식품유통공사에서 추진 중인 저탄소 식생활 캠페인 '코리아 그린푸드 데이'에 부산광역시가 참여한다.

한국농수산식품유통공사와 부산광역시교육청은 22일 시 교육청에서 업무 협약을 체결하고 ▲저탄소 식생활 캠페인 ‘코리아 그린푸드 데이’ 추진 등 ESG(환경·사회·지배구조)가치 실천 ▲로컬푸드 활용 및 안전한 식재료 공급 등 공공급식 활성화 등에 적극 협력하기로 했다.

공사는 이번 협약으로 부산광역시 640개 초·중·고교 30여만 학생들의 건강한 식습관 형성은 물론 저탄소 식생활 문화 확산을 돕는다.

양 기관은 로컬푸드를 활용한 레시피 개발, 안전한 식재료 공급을 위한 학부모·영양교사의 현장 점검 등 공공급식 활성화를 위한 협력 방안도 모색할 계획이다.

UN 농업식량기구 통계에 의하면 먹거리 관련 온실가스 배출량이 전 세계 온실가스 배출량의 31%를 차지하고 있어, 탄소중립 실천을 위한 푸드 시스템과 녹색 식문화로의 전환이 시급한 과제로 꼽힌다.

공사에서 추진하는 코리아 그린푸드 데이는 우리 모두와 미래세대를 위해 먹거리의 생산·­유통·­소비 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄여 ‘농장에서 식탁까지 넷제로’를 실천하는 저탄소 식생활 캠페인이다. 공사는 지난해 9월 선포식 이후 51개 지자체·­교육청·­협회·­단체 등과 업무 협약을 맺으며 캠페인의 대국민 확산에 나서고 있다.

김춘진 한국농수산식품유통공사 사장은 "저탄소 식생활 문화 확산은 건강한 미래세대를 성장시키는 데 중요한 역할을 한다"면서 "로컬푸드를 활용한 레시피 개발 등 다양한 협력으로 탄소 절감뿐만 아니라 우수한 농수산식품도 안정적으로 공급하겠다"고 말했다.

