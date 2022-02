중소기업 ‘숨통’ 틔운다 … 대구시, 경영안정자금 5000억원 추가 지원

이차보전 대출이자 일부(1.3~2.2%)를 1년간 지원

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 대구시는 코로나19 장기화로 자금 융통에 어려움을 겪고 있는 관내 중소·중견기업, 소상공인들의 유동성 확보를 위해 중소기업 경영안정자금을 애초 1조원에서 5000억원 추가 지원한다고 22일 밝혔다.

시는 지역 중소기업, 소상공인이 기업경영에 필요한 운전자금을 저리로 융자받을 수 있도록 1조원 규모(상반기 6950억원, 하반기 3050억원)의 경영안정자금을 지원하고 있다. 대출금액과 우대여부에 따라 대출이자 일부(1.3~2.2%)를 1년간 지원한다.

코로나19 장기화로 경영난을 겪고 있는 중소기업·소상공인의 자금 수요가 계속 증가해, 지난 18일 기준 전년 동기 대비 지원 건수는 약 53%, 지원금액은 약 75% 늘어났다.

특히 일반창업자금과 성장기업지원자금으로 자금 수요가 몰리면서 자금 소진이 빨라졌고 당분간 자금 수요는 계속 유지될 전망이다.

권영진 대구시장은 “오미크론 감염이 급격히 확산하고 있는 상황에서 기업의 경영안정 자금 소진에 대비해 지원 규모가 확대된 만큼 지역 중소기업·소상공인의 유동성 확보에 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 자금지원을 통한 기업인들의 경영회복을 위해 다각적인 지원 방안을 마련해 나가겠다”라고 말했다.

