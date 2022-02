미중 외교 통화… 중국 "대화 통해 우크라이나 사태 완화해야"

[아시아경제 김대현 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관과 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 22일(현지시간) 우크라이나 문제 등에 대해 전화 통화로 의견을 교환했다.

이날 중국 외교부에 따르면 왕 부장은 "우크라이나 문제와 관련해 모든 국가의 합리적인 안보 우려도 존중받아야 하고, 유엔 헌장의 취지와 원칙을 반드시 수호해야 한다는 것이 중국의 일관된 입장"이라고 통화에서 밝혔다.

왕 부장은 "우크라이나 문제가 지금의 사태에 이른 것은 신민스크 합의가 제대로 이행되지 못한 것과 밀접한 관련이 있다"면서 "중국은 상황에 따라 계속해서 자신의 옳고 그름에 맞춰 각국과 접촉할 것"이라고 부연했다. "중국은 각국이 안보 불가분 원칙 이행의 중요성을 인식하고, 자제할 것을 거듭 촉구한다"면서 "또 대화와 협상을 통해 사태를 완화하고, 이견을 해소해야 한다"고 도 했다.

중국 외교부는 블링컨 장관이 이와 관련해 우크라이나 상황에 대한 미국 측 시각과 입장을 중국 측에 통보했다고 전했다.

또한 왕 부장은 한반도 문제와 관련해 "한반도 핵 문제의 핵심은 미국과 북한 간 문제"라며 "미국은 북한의 정당하고 합리적인 우려를 중시하고, 실질적인 의의가 있는 행동을 취해야 한다"고 강조했다.

아울러 "중국은 미국과 북한이 직접 대화에 나설 것을 주장한다"며 "중국은 한반도 핵 문제의 해결을 위해 변함없이 건설적인 역할을 할 것"이라고 강조했다.

