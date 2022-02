남원시, 온남원공동체공모사업 24개팀 선정

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시공동체지원센터(센터장 안상연)는 지역공동체 활성화와 공동체성 회복을 위한 ‘2022년 공동체활동지원 온남원공동체공모사업’에 참여할 총 24개팀을 최종 선정했다고 22일 밝혔다.

선정된 24팀(씨앗11, 줄기10, 열매3)은 마을문화, 나눔 및 돌봄, 마을공동육아, 마을환경보전 등 다양한 분야에서 스스로 사업을 계획하고 실행해보며 더불어 사는 공동체 세상을 함께 만들어 가게 된다.

주요 선정팀을 보면 씨앗팀에 작년도 공동체지원센터의 교육과정이었던 자원순환지킴이 수료생들로 구성된 ‘새로바람지킴이’가 농촌마을과 연계하는 환경캠페인을 실천할 계획이다.

‘향교동마을공동체추진단’도 지난해 구성된 향교동마을계획단에서 제안한 ‘향교마을유산 알림판’을 주민 눈높이에 맞도록 만들어 가고, 이그린아파트의 ‘더불어사는행복공동체’는 책과 함께하는 행복박스 만들기 주제로 연중 사업을 진행할 예정이다.

공모사업 추진경험이 있는 줄기팀‘휴먼시아를사랑하는모임’은 씨앗 단계인 작년 휴먼시아 아파트 83세대의 주민과 한평 텃밭을 가꾸었던 아파트나눔텃밭 조성에 이어 올해는 화분텃밭을 추가해 정이 넘치는 아파트를 만들 계획이다.

복지사각지대 어르신들의 문화복지 활동을 지원하는 ‘네스파’도 지속적인 활동을 펼칠 예정이다.

열매팀의 ‘달빛소리방송’은 중앙방송보다 더 가치 있는 마을방송으로 남원의 역사, 문화, 사람이야기를 기록화하고, 아영면 지역 아이들의 교육 문화적 경험을 확보하는데 온마을의 힘을 모아 아이들을 응원하는 ‘아영아꿈부모회’도 변함없는 공동체활동을 보여줄 계획이다.

안상연 센터장은 “코로나19 펜데믹 상황이 지속될수록 공동체 활동의 중요성이 커지는 만큼 온남원공동체공모사업을 통해 마을자치 및 주민복지와 삶의 질을 향상 시킬 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

