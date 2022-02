허성무 창원시장, 주한 콜롬비아 대사와 협력 논의

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 창원시는 22일 허성무 시장과 후안 카를로스 카이사 로세로 주한 콜롬비아 대사가 양국 수교 60주년 기념을 계기로 간담회를 했다.

이날 간담회에는 주한 콜롬비아 대사관 관계자, 윤상학 창원대학교 교수 등이 참석했다. 시는 중남미 진출의 교두보로 전략적 가치가 큰 콜롬비아와의 상호 우호 교류방안에 대해 논의했다.

창원대 산학협력단이 추진하는 콜롬비아 조선업 공적개발원조(ODA) 사업과 관련해 시·대학·콜롬비아 3자간 협력방안을 모색하기도 했다.

창원대는 한국국제협력단(KOICA)이 주관하는 ‘콜롬비아 조선업 활성화 기반구축 용역 사업’에 선정돼 3년간 45억원의 예산으로 한국의 우수 조선 기술 역량을 전수할 예정이다.

허성무 창원시장은 “콜롬비아는 중남미 유일의 6·25 참전국”이라며 “올해 양국 수교 60주년을 축하하고, 앞으로 창원과 다양한 분야에서 콜롬비아와의 관계가 돈독해질 수 있도록 협조해달라”고 말했다.

후안 카를로스 카이사 로세로 대사는 “미래지향적 협력을 계속 강화해나가자”고 화답했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr