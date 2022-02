[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 몸매를 자랑했다.

제시는 22일 자신의 SNS에 "Love yourself unconditionally"라는 글과 함께 사진을 올렸다. 누워서 포즈를 취하고 있는 그의 몸매가 시선을 사로잡는다.

제시는 최근 방영된 Mnet '너의 목소리가 보여9'에 출연했다.

