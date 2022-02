토종 AI 투자자문 파운트, 관리자산 1조원 돌파…2년 연속 급성장

[아시아경제 이민지 기자] 인공지능 투자 전문기업 파운트가 관리자산총액(AUM)이 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다.

지난해 말 기준 금융투자협회 공시를 보면 파운트의 AUM은 1조3570억원이다. 이는 전년(8227억원) 대비 65% 증가한 수치로 2년 연속 급성장세를 이어간 것이다.

관리자산 1조 3570억원 중 자문서비스가 1조 3136억원, 일임서비스가 434억원이다. 자문서비스의 경우 펀드, 연금 등 진입장벽이 높지 않은 상품라인업을 구성해 10만원부터 누구나 쉽게 투자할 수 있도록 한 것이 주효했다. 지난해 1월 시작한 일임서비스는 보다 적극적이고 공격적으로 글로벌 자산배분을 원하는 투자자들을 위해 글로벌ETF 포트폴리오로 구성돼 있는데, 출시 1년여 만에 400억원을 넘겼다.

자문과 일임 계약은 2020년 12월 대비 무려 121% 증가한 15만6000건으로 늘었다. 고객수는 123% 늘어난 12만명을 기록했다. 누적회원 수는 약 30만 명이며, 누적계약은 22만건, 누적계좌 수는 8만7000건 이상을 기록 중이다. 1년 사이 회원수는 약 243% 증가했으며, 계약건수와 계좌수 역시 각각 204%, 235% 늘어난 것으로 집계됐다.

파운트 김영빈 대표이사는 “‘금융기관들로부터 기술검증을 받은 후 개인투자 시장에 뛰어들겠다’는 전략이 적중하며 선도기업으로 자리매김할 수 있었다”며 “올해 파운트는 앱 전면개편, 투자유치, 인수합병 등 여러가지 변화에 나설 것”이라고 말했다.

