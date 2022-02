이재명 "尹과 TV 토론, 벽에 대고 얘기한 느낌…安 나름 존경"

이재명, 尹 겨냥 "기본적인 룰 안 지켜 당황스러웠다"



[아시아경제 허미담 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 윤석열 국민의힘 대선 후보와 TV 토론한 소감에 대해 22일 "벽에다 대고 이야기한 느낌"이라고 말했다.

이 후보는 이날 KBS 라디오 '최경영의 최강시사'에서 "토론이라는 것은 내 주장을 하고, 상대방 의견을 듣고 반박하는 것이 기본인데 대답을 안 한다든지, 나중에 하겠다고 미룬다든지, 또 엉뚱하게 다른 사람에게 의견을 묻는다든지 이런 게 도대체 납득이 안됐다"며 이같이 밝혔다.

이어 "시간도 안 지키고 기본적인 룰도 안 지키고 하니까 저로서는 좀 당황스럽기는 했다"며 "너무 무질서했다고 해야 하나. 좀 그랬다"고 덧붙였다.

또 이 후보는 "윤 후보는 국가 인프라·교육과학기술 투자와 기업활동을 구분 못 한다"며 "국가가 투자하는 것이 어떻게 기업하고 경쟁하는 것이냐. 기업의 경쟁력을 높이기 위해 토대를 구축하는 것이다. 저렇게 해서 무슨 경제 정책을 할 수 있을까 걱정됐다"고 덧붙였다.

그런가 하면 이 후보는 안 후보에게는 호감을 표했다. 그는 "제가 한때 대표로 모시던 분이시기 때문에 제 나름대로는 뭐 존경하는 분"이라고 평가했다.

이 후보는 안 후보가 토론에서 '다당제가 소신'이라고 밝힌 것과 관련해서는 "정권교체를 넘어선 정치교체, 시대교체 등은 제가 평소 말씀드리던 것과 일치하는 면이 있다"며 "저희는 거대 의석을 가지고 있기 때문에 정치개혁은 합의가 되면 언제든 할 수 있다"고 했다.

다만 '안 후보와 통합정부를 함께 구성하겠다는 뜻이냐'는 질문에 대해선 "특정 후보에 대해 말씀드린 것은 아니다"라며 "거기(안 후보)만 빠질 이유는 없지만, 거기만 대놓고 단일화를 제안했다고 하면 부담스럽다"고 말했다.

심상정 정의당 대선 후보가 이 후보에 대한 공세 강도를 높인 것에 대해서는 "심 후보는 민주당에는 지나치게 과하고, 국민의힘에는 지나치게 관대하다"며 "지원방식을 현금만 지원하는 것이 지원이라고 생각하는 것이 매우 놀라웠다. 경제가 흐름이라는 것을 이해 안 하고 계신 것"이라고 지적했다.

그는 또 정권교체 여론이 50%를 넘는 상황에 대해 "정권교체냐, 유지냐는 식으로 물으면 변화를 바라게 돼 있다"며 "나쁜 정권교체를 원하냐, 진짜 정치교체를 원하냐 물어보면 정치교체 답변이 더 많을 것"이라고 말했다.

특히 이 후보는 "문재인 대통령이 재선에 나오면 그 말(정권교체를 묻는 질문)이 맞겠지만, 저는 이재명이지 않나"라며 "정책도 일부 다르고 승계할 것은 승계하지만 다른 추가할 것도 많은데, 이런 점들을 일부러 무시하는 프레임"이라고 꼬집었다.

이 후보는 향후 지지율을 끌어올릴 전략에 대해서는 "민심이 곧 천심인데 국민들께 제가 가진 정치적 비전, 가치 또 지금까지 해왔던 성과와 그리고 성과 속에서 증명된 역량 이런 걸 잘 설명드리고 우리 국민들께서 결국은 과거가 아니라 미래를 선택하실 것"이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr