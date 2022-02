김재원 "이재명, 韓 기축통화?…경기도 지역화폐인가, 나라 거덜 낼 듯"

"李 경제 지식, 허경영보다 없어"

"김만배 녹취? 사기꾼 말을 성경 해석하듯 하나"

"安, 단일화 완전 접은 것 아니란 느낌"

[아시아경제 강주희 기자] 김재원 국민의힘 최고위원은 이재명 더불어민주당 대선후보의 '기축통화국' 발언에 대해 "그 정도 경제 지식으로 경제를 다뤘다간 참 나라 거덜 내겠다"고 강하게 비판했다.

김 최고위원은 22일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "기축통화가 경기도 지역화폐인 줄 아는 건지, 온누리상품권 정도로 생각하는 건지 몰라도 경제에 대한 지식은 정말 허경영씨만큼도 없다. 그저 모든 내용이 결국 나라 곳간 털어먹을 그런 생각만 하더라"며 이같이 말했다.

앞서 이 후보는 전날 중앙선거관리위원회 주관 첫 법정 TV 토론회에서 적정 국가부채 비율을 놓고 토론하다 안철수 국민의당 대선후보가 '기축통화국과 비(非)기축통화국의 차이를 아는가'라고 묻자 "당연히 안다. 우리도 기축통화국에 포함될 가능성이 매우 높다고 할 정도로 경제가 튼튼하다"고 말해 논란이 됐다. 기축통화란 국제결제나 금융거래의 기본이 되는 통화를 의미한다. 대표적으로 미국의 달러화, 영국의 파운드화 등이 있다.

논란이 되자 민주당은 이 후보의 발언은 전국경제인연합회(전경련)가 지난 13일 배포한 보도자료를 인용한 것이라고 설명했다. 전경련은 이 자료에서 원화가 국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR) 통화바스켓에 포함될 수 있는 근거들을 제시하고 있다.

이에 대해 김 최고위원은 "전경련 얘기는 SDR을 구성하는 5개국 통화가 미국, 영국 등 있는데 거기에 우리나라도 들어갈 여지가 있다는 것"이라며 "이것과 기축통화는 전혀 다르다. 달러와 경기도 지역화폐 수준으로 다르다"고 지적했다.

김 최고위원은 이어 이 후보가 대장동 개발사업 특혜 의혹의 핵심 인물인 화천대유 대주주 김만배씨 녹취록을 근거로 윤 후보와 김씨의 유착설 제기한 것에 대해서도 반박했다. 그는 "내용 자체가 교도소에 있는 김만배가 떠든 내용"이라면서 "단군 이래 최대의 나라 재산 도둑질한 김씨에게 조 단위 이익을 안겨준 분이 이 후보인데, 그 사람 말을 금과옥조처럼 들고나와 대통령 선거에서 활용하고 있다"며 이 후보를 비난했다.

그러면서 "저 사기꾼들의 이야기를 무슨 성경 내용 해석하듯 그래야 되겠나"라며 "저 사람들 제대로 수사하고 특검이든 국정조사든 뭐든지 해야 한다"고 강조했다.

김 최고위원은 윤 후보와 안 후보의 단일화와 관련해선 "안 후보가 회견문에서 밝힌 내용을 자세히 살펴보면 야권 후보 단일화를 완전히 접은 것은 아니라는 느낌이 있다"며 성사 가능성은 남아 있다고 내다봤다.

