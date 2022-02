팔도X해찬들 '차돌된장찌개라면' 인기…2주만에 2만6000개 판매

[아시아경제 송승윤 기자] CJ제일제당은 ‘차돌된장찌개라면’이 롯데마트 단독 출시 2주 만에 2만6000개 이상 판매됐다고 22일 밝혔다. 해찬들과 팔도가 콜라보레이션한 해당 제품은 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 소비자들의 기대에 힘입어 출시한 지 1주일도 채 되지 않아 1만개 이상의 판매고를 올렸다. 롯데마트 전체 라면 200여종 가운데 9위에 오르기도 했다. ‘차돌된장찌개라면’은 롯데마트와 롯데슈퍼, 맥스(MAXX), 롯데온 등에서 구매할 수 있다.

해찬들은 최근 된장 양념을 기본으로 한 라면 레시피가 인기있는 것에 주목해 간편하게 즐길 수 있도록 ‘그대로차돌된장찌개’를 라면과 접목했다. 차돌양지와 우지, 사골농축액 등으로 육수를 우려내 깊고 진한 풍미가 특징인 된장찌개 양념으로 국물의 구수한 맛을 극대화했다. 여기에 팔도의 제면 기술로 부드럽고 쫄깃한 면발을 구현했다.

CJ제일제당 관계자는 “해찬들의 노하우가 담긴 제품을 이색 콜라보레이션 라면으로 출시해 소비자들의 호평을 받았다”며 “독보적인 기술력과 트렌드 기반의 맛품질을 앞세워 소비자에게 더 가까이 다가가도록 노력 할 것”이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr