여수해경, 수상레저조종면허증 이젠 집에서 받는다

수상레저조종면허증 우체국 등기와 스마트 폰으로 받아

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 여수해양경찰서는 “지역 원거리 거주자의 불편 해소와 국민 만족도 향상을 위해 조종면허증을 우편등기와 모바일로 발급한다고 22일 밝혔다.

여수해경에 따르면 지역 우체국과 협력해 조종면허증 등기발송 서비스로 집에서도 쉽게 받아볼수 있도록 비대면 방식의 발급 서비스를 도입했다.

또한 취득자가 편리하고 정확한 자격정보를 확인 할 수 있도록 인터넷 검색 사이트(네이버)를 통한 스마트폰 모바일면허 발급 서비스도 함께 도입됐다.

해당 사이트를 통해 발급된 조종면허증은 국내 취업사이트(사람인, 잡코리아 등)와 연계돼 온라인 제출 및 확인이 가능하여 법적 효력을 발휘 할 수 있다.

여수해경 관계자는 “수상레저 조종면허증 비대면 발급 서비스 개선을 통해 국민의 불편을 낮추고 만족도 향상을 위해 지속적인 적극행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr