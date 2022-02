유기묘 보호 입양 시설‥ '경기도 고양이 입양 센터' 7월 문 연다

동물병원, 입양 상담실, 야외 놀이터, 산책로 등 설치

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "유기묘 전용 보호·입양 시설 '경기도 고양이 입양센터'가 오는 7월 말 화성시 화옹 간척지 제4공구 에코팜랜드 반려동물 단지 내에 문을 열 예정"이라고 22일 밝혔다.

고양이 입양센터는 도비 89억 원을 투입해 4만 7419㎡ 부지에 지상 1층 총면적 1406㎡ 규모로 건립하며 동물병원, 고양이 보호센터, 입양 상담실, 격리실 등을 설치한다.

반려동물이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 반려동물 다목적 운동장과 야외 놀이터, 산책로도 조성할 계획이다.

센터는 도 내 유기동물 보호소에서 선별한 안락사 대상 7주 이상 된 고양이를 센터 내 동물병원에서 건강검진과 예방접종, 중성화 수술, 동물등록, 사회화 등의 절차를 거쳐 무료로 입양하는 역할을 맡는다.

어리거나 다친 고양이에 대한 임시보호제도 운영은 물론, 입양 가족을 대상으로 한 돌봄 교육, 행동 및 질병 상담 등 사후관리를 통해 안정적인 입양 정착도 돕는다.

도는 동물보호 자원봉사 활동 지원과 반려동물 생명 존중 교육, 동물보호 홍보 활동도 펼쳐 유기묘 발생 예방, 고양이 입양 확대, 길고양이에 대한 부정적 인식을 개선해 나갈 방침이다.

김성식 축산산림국장은 "유기 고양이를 체계적으로 보호 관리하고 동물복지에 최적화된 돌봄과 입양 문화를 선도하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr