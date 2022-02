충남, 봄철 논·밭두렁 태우기 등 화재 주의보

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도 소방본부가 봄철 농번기를 앞두고 들불 화재예방에 주의를 당부했다.

22일 도 소방본부에 따르면 2017년~2021년 충남에선 총 480건의 들불 화재가 발생해 4명이 사망하고 12명이 부상당하는 인명피해를 야기했다.

특히 최근 5년간 2월~4월에 발생한 들불 화재건수는 323건으로 전체의 67%, 이중 부주의로 인한 화재는 467건으로 전체의 97%를 차지해 봄철 들불 화재에 각별한 주의가 필요하다는 것이 도 소방본부의 설명이다.

이 시기 화재는 쓰레기 소각 178건(38%), 논·밭 태우기 124건(27%), 담배꽁초 71건(15%), 잔불 방치 42건(9%) 순으로 발생빈도가 많았다.

올해는 지난달 22일 금산군 복수면의 한 갈대밭에서 쓰레기를 소각하던 중 인접한 풀밭으로 불씨가 옮겨 붙어 2만㎡가 소실되는 화재가 발생하기도 했다.

이와 관련해 도 소방본부는 들불 화재를 예방하기 위해 산림 연접지에서의 농작물 무단 소각 단속을 강화할 방침이다.

또 대형 산불발생에 대비해 산불진화장비 정비와 소화전·취수장 등 충분한 소화용수 확보도 추진한다.

현행 산림보호법은 산림이나 인접지에서 불을 피우거나 불을 가지고 들어갈 경우 30만원 이하의 과태료를 부과할 수 있게 한다.

또 폐기물관리법은 생활 폐기물을 소각하다가 적발될 시 100만원 이하의 과태료를 부과한다고 명시한다.

도 소방본부 오경진 화재조사팀장은 “봄철 건조한 날씨와 강한 바람의 영향으로 들불이 자칫 대형 산불로 이어질 가능성이 높아지는 요즘”이라며 “화재예방을 위한 도민의 적극적인 관심과 주의를 당부드린다”고 말했다.

