3시간 6만원, 4시간 8만원, 1일 8시간 15만원

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 김천시는 3월부터 관광택시를 운행한다.

김천 관광택시는 개별·소규모 여행 트렌드에 발맞춰 여행자가 코스를 정해 지역 관광지를 자유롭게 여행 할 수 있다.

이용 방법은 콜센터 예약을 통해 신청 가능하며, 요금은 3시간 6만원, 4시간 8만원, 1일(8시간) 15만원, 추가 시간당 2만원의 비용으로 원하는 관광지를 마음대로 여행할 수 있다.

김충섭 김천시장은 “김천 관광택시가 김천을 방문하는 관광객에게 편하고 즐겁게 김천을 여행할 수 있는 데 많은 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

