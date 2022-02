한기평 "롯데쇼핑 신용등급 'AA-'로 하향"

[아시아경제 장효원 기자] 한국기업평가는 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 87,600 전일대비 600 등락률 +0.69% 거래량 62,256 전일가 87,000 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 롯데쇼핑 '김상현號' 본격 출범, "실적 반등 원년 만든다"전망치 밑돈 작년 롯데쇼핑 성적표…"올해 체질 개선 본격화"(종합)"백화점 선방에도…" 롯데쇼핑, 지난해 영업익 2156억…37.7%↓ close 의 무보증사채 신용등급을 기존 'AA'에서 'AA-'로 하향 조정했다고 21일 밝혔다.

등급 전망은 '부정적'에서 '안정적'으로 변경했다.

한기평은 "예상을 하회하는 영업 실적과 대규모 당기 순손실을 기록하고, 할인점 등의 실적 부진이 이어지고 있다"며 "중·단기간에 유의미한 실적 회복이 어려울 것으로 전망하는 점 등을 반영했다"고 밝혔다.

다만 "이번 롯데쇼핑 신용등급 하락만으로 롯데그룹 계열 통합 신용도가 하락하지는 않는다"며 "유통업 및 호텔·면세업 실적 저하에도 롯데케미칼의 실적 호조세가 지속되기 때문"이라고 설명했다.

롯데쇼핑은 지난해 연결 영업이익은 2156억원으로 전년 대비 37.7% 감소한 것으로 잠정 집계됐다. 당기순손실은 2868억원으로 적자 폭이 커졌다.

앞서 나이스신용평가도 지난 16일 롯데쇼핑의 장기신용등급을 종전 'AA'에서 'AA-'로 낮췄다.

