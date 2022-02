국가예산 확보 총력 … 경북 구미시, 70건 사업 3조원 당긴다

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 구미시는 내년도 국가지원예산 확보를 위한 ‘2023년 국가투자예산 확보 보고회’를 21일 개최했다.

이날 보고회는 주요 시책사업과 미래 전략사업 육성을 위한 신규사업 포함 총 70건, 총사업비 3조1526억원에 대해 정부 정책과의 적합도, 사업 타당성 및 실현 가능성 등을 검토했다.

주요사업은 R&D분야 ▲동북권 메타버스 허브밸리 구축 40억원, ▲XR 디바이스 개발지원센터 운영 19억원, ▲홀로그램 핵심기술개발 사업화 실증 지원 15억원, ▲경북 디자인주도 제조혁신지원사업 14억원, ?홀로그램 기반 측정/검사 핵심기술 개발 13억원, ▲소프트웨어기반 지능형 SoC/FPGA모듈화 지원사업 13억원, ▲유연인쇄전자 신전자산업 기술개발 12억원이다.

SOC분야는 ▲대구광역권 전철망 구축(구미~경산) 254억원, ▲5공단 진입도로 개설 200억원, ▲재해위험개선지구 정비사업(4개소) 199억원, ▲구미~군위IC간 국도확장 70억원, ▲구미~김천 간 국도개량 26억원, ▲북구미IC~군위JC간 고속도로 10억원 등이다.

이번 국가예산 사업은 경북도와 중앙부처 의견수렴을 거쳐 전문가 자문을 통해 사업계획을 구체화한다는 방침이다.

또 중앙부처 예산 요구단계부터 국회 확정 시까지 수시로 협의와 정보교류를 통해 정부 예산 확보에 유리한 고지를 선점할 계획이다.

미래기술 혁신과 디지털 대전환을 위한 연구개발 관련 국비와 통합신공항 시대를 대비해 입주기업의 물류 비용을 절감하고 정주여건 개선을 위한 광역교통망 구축 관련 국비확보에도 선제적으로 대응할 방침이다.

장세용 시장은 “국비지원 사업은 대부분 시 발전에 큰 자원으로 활용되고 있는 만큼 정부예산 편성에 빠르게 대응해 국비확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.

