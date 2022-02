[아시아경제 장효원 기자] 솔브레인홀딩스 솔브레인홀딩스 036830 | 코스닥 증권정보 현재가 28,550 전일대비 750 등락률 -2.56% 거래량 46,126 전일가 29,300 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목 "솔브레인, 실적 눈높이 하향…목표가 30만원"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일미성년 최고 주식부호 800억대 남매...증가율 톱은 학원 재벌家 close 는 지난해 연결 기준 영업이익이 534억원으로 전년 동기 대비 222.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 21일 공시했다.

같은 기간 매출액은 4175억원으로 77.1% 증가한 반면 당기순이익은 266억원으로 98.1% 감소한 것으로 잠정 집계됐다.

회사 측은 “종속기업 신규 편입과 실적 개선으로 매출액과 영업이익이 증가했다”며 “반면 인적분할에 따른 중단영업처분이익과 당기손익-공정가치 금융자산 평가손실이 발생해 당기순이익이 감소했다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr