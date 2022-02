[아시아경제 장효원 기자] 광동제약 광동제약 009290 | 코스피 증권정보 현재가 7,100 전일대비 170 등락률 +2.45% 거래량 151,924 전일가 6,930 2022.02.21 15:30 장마감 관련기사 광동제약, '케이디 알엑스 플라스타' 출시… 온·냉찜질 효과 동시에광동제약, 파모티딘 성분 위장약 '듀얼파모정' 출시글로벌 철강株 일제히 강세!! 이빨을 드러내는 후속 대장주는? close 은 보통주 1주당 100원의 현금 결산배당을 결정했다고 21일 공시했다.

시가배당율은 1.35%이며 배당금총액은 41억806만원이다. 배당금 지급 예정일자는 오는 4월22일이다.

