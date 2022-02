[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 학림사로부터 쌀 20kg 265포(1400만원 상당)를 지원받아 이웃들에게 전달했다고 밝혔다.

상계동 수락산에 위치한 학림사는 코로나 장기화로 어려움을 겪고 있는 이웃들을 돕고싶다며 지난 8일 쌀을 기부했다.

구는 기부받은 쌀을 노원구푸드뱅크마켓을 비롯 상계3·4동, 상계5동, 중계1동, 중계4동에 거주하는 기초생활수급자 265가정에 전달했다.

강현숙 복지정책과장은 “지역의 어려운 이웃들을 위해 매년 이렇게 성품을 기부해주셔서 감사하다”며 “기탁한 쌀은 꼭 필요한 곳에 전달하도록 하겠다”고 말했다.

