SR, 조직 개편 단행…산업안전보건처·ESG경영처 신설

SRT 운영사 SR이 ESG, 윤리경영, 절대안전 확보, 미래사업 강화를 위해 조직 개편에 나섰다.

SR은 21일 고객홍보실, ESG경영처, 산업안전보건처 등을 신설하는 조직 개편을 단행했다고 밝혔다.

먼저 중대재해 예방에 적극 대응하기 위해 ‘산업안전보건처’를 신설했다. 신설된 산업안전보건처는 중대재해 예방을 위한 계획수립과 안전 개선, 산업재해 예방관리, 노사 합동 안전문화 정착을 위한 업무를 담당하게 된다.

또 SR 운영에 ESG 경영을 정착시키기 위해 ‘ESG경영추진단’, ‘윤리경영T/F’를 정규 조직화해 ‘ESG 경영처’를 신설했다. ‘ESG 경영처’는 ‘환경’, ‘사회공헌’, ‘동반성장’, ‘윤리경영’, ‘인권경영’ 등 SR의 사회적 가치를 높이는 업무를 담당한다.

SRT 운영 시 이례사항에 대한 대응력을 높이기 위해 ‘운영센터’를 ‘운영상황실’로 개편하고, 연구개발 이외에도 미래 사업 개발 등의 전략적 기능을 더해 ‘기술연구원’을 ‘미래연구원’으로 강화했다.

이와 함께 대국민 인지도 강화와 기관 위상 제고를 위해 사장 직속으로 ‘고객홍보실’을 신설하고, 홍보와 고객서비스 기능을 통합해 고객과 경영진의 커뮤니케이션 거리를 좁혔다.

이종국 SR 대표는 "조직개편으로 새로운 환경에 적극적으로 대응하고, 불필요한 일은 효율화해 조직 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.

