中 사실상 기준금리 LPR 2월에는 동결

[아시아경제 박병희 기자] 중국 중앙은행인 인민은행이 사실상 기준금리인 대출우대금리(LPR)를 2월 동결했다.

인민은행은 2월 1년 만기 LPR가 전달과 같은 3.7%로 집계됐다고 21일 발표했다. 주택담보대출에 영향을 주는 5년 만기 LPR도 4.6%로 전달과 같은 수준을 유지했다.

인민은행은 앞서 두 달 연속 LPR를 인하했다. 지난해 12월에는 1년 만기 LPR를 0.05%포인트 내렸고 올해 1월에는 1년 만기 LPR를 0.1%포인트, 5년 만기 LPR를 0.05%포인트 낮췄다. 인민은행이 지난해 12월 LPR를 인하한 것은 2020년 4월 이후 20개월 만에 처음으로 헝다그룹 디폴트(채무 불이행)에 따른 부동산 시장 침체 등 경기 둔화 위험이 커지자 부양 조치에 나선 신호로 해석됐다. 2월에 동결을 선택한 것은 일단 2개월 연속 LPR를 내린만큼 향후 추이를 지켜보겠다는 의도로 해석된다.

LPR는 명목상으로 시중 주택담보대출 동향을 취합한 수치지만 인민은행이 각종 통화정책 도구와 정책 지도 기능을 활용해 LPR 형성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 시중에서는 사실상 중앙은행이 LPR를 결정하는 것으로 간주한다.

인민은행의 이강 총재는 지난주 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행장 회의를 앞둔 인터뷰에서 인민은행이 올해 부양적 통화정책 기조를 유지할 것이라고 말했다. 이 총재는 "중국의 올해 경제성장률이 잠재성장률 수준을 보일 것"이라며 부양 정책의 필요성을 강조했다. 인민은행은 지난해 3월 보고서에서 2025년까지 5개년 잠재성장률을 5~5.7%로 예상했다. 따라서 이 총재의 발언은 지난해 8.1%를 기록한 경제성장률이 올해 5%대로 둔화될 것에 대비해 부양 기조를 유지하겠다는 뜻으로 풀이된다.

중국 정부가 올해 급격한 경기 둔화를 막기 위해 적극적으로 조치를 가능성이 높다. 시진핑 국가 주석의 장기 집권의 문을 열 중대 정치 행사인 20차 당대회를 올 가을 앞두고 있기 때문이다.

이에 따라 중국이 올해 경제 운영 방향을 확정하는 내달 양회(兩會·전국인민대표대회와 전국인민정치협상회의)를 기점으로 작년 말부터 성장 지원 쪽으로 기울기 시작한 경제정책의 강도를 더욱 높여나갈 가능성이 크다는 관측이 제기된다.

미국이 3월부터 본격적인 기준금리 인상에 나설 것으로 예상되는 가운데 전문가들은 올해 중국과 미국의 통화정책 방향이 엇갈려 미국과 중국의 기준금리 격차가 벌어질 것으로 보고 있다.

