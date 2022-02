[아시아경제 황윤주 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 4,500 등락률 +2.86% 거래량 316,203 전일가 157,500 2022.02.21 13:53 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 800억원 규모 추가 자사주 매입 결정…"주주가치 제고"셀트리온, 지난해 영업이익 7539억원…전년 동기 대비 5.9%↑코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복 close 은 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 50만7937주를 장내 매수한다고 21일 공시했다. 취득 예정 금액은 800억원이며, 2월 22일이부터 5월 21일까지 자기주식을 취득할 예정이다.

