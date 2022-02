동국제약, 반려견 건강·영양 관리 '캐니비타 올인원 덴탈츄' 출시

[아시아경제 이관주 기자] 동국제약은 비엠스마일과 함께 반려견의 구강 건강과 영양 관리를 위한 ‘캐니비타 올인원 덴탈츄’를 출시한다고 21일 밝혔다.

‘캐니비타 올인원 덴탈츄’는 치석·치태 제거가 용이하도록 눈꽃모양으로 만들어 디자인 특허를 받은 반려견 전용 간식이다. 여기에 반려견의 구강, 피부?피모, 면역, 장, 관절, 눈 건강 등에 도움을 주는 10가지 기능성 원료와 저알러지 원료를 최적의 배합비율로 설계했다.

국내 최초의 반려견 전용 치주질환 치료제 ‘캐니돌 정’을 출시한 동국제약의 개발력과 국내 대표 반려동물 라이프스타일 브랜드인 ‘페스룸’을 다년간 운영해 온 비엠스마일의 판매?마케팅 노하우를 바탕으로 양사가 협력해 공동개발했다.

양 사는 이번 협업을 시작으로 반려동물을 대상으로 하는 ▲식품?헬스케어 분야 제품의 공동 개발 및 판매 ▲ 온?오프라인 채널을 활용한 유통?마케팅 협력 등도 진행한다.

동국제약 헬스케어사업부 관계자는 “캐니비타 올인원 덴탈츄는 동국제약의 기술력과 페스룸의 반려동물 시장 데이터가 만나 완성된 고품질 제품”이라며 “앞으로도 적극적인 협업을 통해 반려동물의 영양과 건강 관리를 위한 다양한 제품을 선보일 예정”이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr