롯데컬처웍스, 바른손과 액션 시나리오 공모전

[아시아경제 이이슬 기자] 롯데컬처웍스(대표 최병환)가 바른손스튜디오(대표 안은미)와 손잡고 '롯데 마스터 프로젝트 공모전' 작품 접수를 시작한다고 21일 밝혔다.

'롯데 마스터 프로젝트 공모전'은 액션 또는 액션 누아르 장르에 포커스를 맞춰 개성적이고 흡입력 강한 이야기를 발굴해, 마스터 창작자와의 협업을 통해 영상화를 진행하는 프로젝트이다.

마스터 창작자로 영화 '감기'·아수라'를 연출한 김성수 감독과 드라마 '열혈사제'·'빈센조'를 집필한 박재범 작가가 참여한다.

주제에 맞는 순수 창작 작품이라면 신인, 기성 제한 없이 누구나 응모할 수 있으며, 팀 단위의 공동 집필작도 지원 가능하다. 상영 시간 100분 내외의 '장편영화 시나리오'와 50~70분 분량의 8~12부작 2회분 'OTT 시리즈물 대본' 부문을 모집한다.

상금은 1억2000만 원으로, 대상 수상자 1명에게 1억 원과 우수상 수상자 1명에게 2000만 원이 수여된다.

롯데컬처웍스 관계자는 "10회에 걸친 ‘롯데 크리에이티브 공모전’을 통해 재능 있는 창작자와 다양한 콘텐츠를 확보해 왔다. 이번 공모전에서도 장르적 다양성을 넓히고 확장 가능한 영상 콘텐츠IP를 발굴하는 것이 목적"이라고 밝혔다.

