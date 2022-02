“신학기 준비 롯데온에서 하세요” 롯데온, 신학기 기획전 선봬

[아시아경제 전진영 기자] 롯데온이 오는 27일까지 ‘범상치 않은 신학기’ 기획전을 진행한다고 21일 밝혔다. 행사 기간에는 의류 및 가방, 태블릿PC 등 신학기에 필요한 상품을 최대 50% 할인된 가격에 선보이며, 신학기 상품 구매 시 사용 가능한 최대 20% 할인 쿠폰 및 추가 카드 할인 혜택을 제공한다. ‘봄에 필요한 브랜드’ 댓글 이벤트에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 엘포인트를 증정한다.

이번 행사는 롯데온이 매월 셋째 주에 진행하는 온세일의 일환으로 이번 달에는 신학기를 앞두고 관련 상품 할인 행사를 준비했다. 신학기 상품은 ‘새내기 패피’, ‘신학기는 템빨’ 등의 테마로 나눠 제안하며, 매일 특가 상품도 운영한다.

신학기 캠퍼스룩을 위한 패션 상품으로 최근 20-30대 사이에서 인기를 끌고 있는 ‘언코티드 365 스웻셔츠(맨투맨)’을 최종 혜택가 1만1900원에 판매하며, 스트리트웨어에 새바람을 일으키고 있는 브랜드인 어반드레스는 롯데온 입점을 기념해 ‘어반드레스 오버핏 체크셔츠’를 최종 혜택가 3만4600원에 선보인다. 특별한 신학기를 준비하는 싶은 고객에게는 간절기에 입기 좋은 영국 패션 브랜드 ‘바버 퀼팅 자켓’을 최종 혜택가 20만3200원에, ‘이자벨마랑 스웻셔츠(맨투맨)’을 19만원 대에 제안한다.

태블릿PC 및 학생 가구들도 할인 판매한다. 대표 상품으로 ‘레노버 P11 PLUS 6+ 128G’를 최종 혜택가 22만5000원에, ‘샤오미 드로잉패드 LCD보드’를 최종 혜택가 1만3600원에 선보이며, 인기 브랜드의 학생 가구도 최대 20% 할인된 가격에 선보인다.

더불어 ‘봄에 필요한 브랜드’ 댓글 이벤트를 진행한다. 본격적인 봄 시즌인 3월에 열리는 온세일 행사에서 할인 받고 싶은 브랜드 명을 댓글로 추천하면 추첨을 통해 총 200명에게 엘포인트 2000점을 지급한다.

류승연 롯데온 세일즈운영팀장은 "신학기를 앞두고 패션 상품부터 학생가구, 태블릿PC 등 다양한 신학기 관련 상품을 할인 판매한다”며 “아직 신학기 준비를 마치지 못한 고객들이 합리적인 가격에 인기 상품을 만나볼 수 있는 기회”라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr