설화수, ‘뉴 자음생세럼’ 출시…캡슐 기술로 빠른 효능 구현

[아시아경제 문혜원 기자] 설화수가 혁신적인 캡슐 기술로 빠른 효능을 구현한 ‘자음생세럼’을 새롭게 출시한다고 21일 밝혔다.

설화수 자음생세럼은 ‘진세노믹스TM’가 제공하는 강력한 피부 자생 에너지와 빠르게 차오르는 3중 탄력 효과가 특징이다. 진세노믹스TM는 인삼 1000g 중 1g에서만 추출 가능한 극미량의 희귀 인삼 사포닌을 최대 6000배 농축한 활성 뷰티 사포닌이다.

이번 제품에는 진세노믹스TM의 효능을 보호하고 피부 흡수를 돕도록 최신 테크놀로지로 진화된 진세노믹스TM 캡슐 기술을 적용했다. 일반적인 캡슐이 효능 물질을 막으로 감싼 형태라면, 진세노믹스TM 캡슐은 제조 과정에서 효능 성분끼리 결합해 스스로 만들어지는 캡슐이라 할 수 있다. 효능 성분을 안정적으로 보존하면서도 외피가 없어 흡수가 빠르다.

이로써 자음생세럼은 단 일주일 사용만으로도 체감할 수 있는 빠른 효능을 구현했다. 특허받은 10만개의 진세노믹스TM 캡슐이 피부에 닿는 순간 흡수돼 기존 대비 8배 빠른 탄력 개선 효과를 선사한다. 인체 적용 시험에서 단 7일만 사용했음에도 피부 치밀도가 10.2%, 피부 탄력이 1.9%가 상승했으며 주름은 18.6% 개선되는 효과도 확인했다.

이번 제품은 고농축 텍스처를 구현해 풍부한 영양감을 선사하면서도 빠르게 흡수되며, 은은한 인삼꽃 향으로 산뜻하게 마무리된다.

설화수는 이날 아모레몰과 네이버 브랜드 스토어를 통해 자음생세럼을 사전 출시한다. 다음 달부터는 전국 백화점과 설화수 매장, 설화수 플래그십 스토어, 아모레퍼시픽 카운셀러 등을 통해 만나볼 수 있다.

