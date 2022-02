“똑똑함을 넘어 지능적으로!” … 부산시, 제조기업에 한국전기연·워털루대학 ‘AI기술’ 확대

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 국책 연구기관인 ‘한국전기연구원’과 캐나다 ‘워털루대’의 인공지능기술을 부산지역 제조기업에 본격 도입, 확산한다.

‘인공지능 융합 지역특화산업 지원사업’은 작년 12월 한국전기연과 워털루대와 맺은 ‘인공지능 분야 공동연구 파트너쉽 업무협약’을 기초로 한다.

시는 지난 1월 공모로 제조 현장에 인공지능 기술을 도입할 대양볼트, 태화정밀공업 지역기업 2곳을 선정했다.

대양볼트와 태화정밀공업은 강서구 미음동에 소재하는 자동차 부품·장비, 중장비 부품 등을 제조하는 기업이다.

부품 제조과정에서 요구되는 열처리, 정밀가공 등은 지역 중소제조업체에 파급효과가 매우 크다.

두 기업 모두 고도의 정밀도가 요구되는 공정이 많아 인공지능기술을 적용하면 불량률 감소, 작업시간 단축, 공구비 절감 등 연간 총 약 4억5000만원의 비용 절감 효과를 거둘 것으로 예상된다.

자동차 부품·장비 생산 전문 업체인 대양볼트에는 빅데이터 기반의 ‘자동화 고주파 열처리 인공지능기술’이 적용·구축된다.

기존에 사람이 행하던 고주파 열처리 과정을 협동 로봇이 대신하며 현장의 열처리 파라미터를 기반으로 학습된 인공지능이 온도·주파수·전압·시간 등 상황에 따라 제품 경도의 최적화 열처리를 수행한다.

AI 적용은 효율성 향상과 산업 안전, 근로 환경 개선에도 크게 기여하며 절감은 연간 약 1억7000만원에 달한다.

태화정밀공업에는 자동차와 중장비 부품을 생산하는 과정 중 정밀가공 공정라인에 인공지능 공구관리 기술이 적용된다.

기존에는 작업자의 경험과 감각에 의존하다 보니 불량을 확인하기 어려운 점이 있어 불량률 상승에 따른 제조원가 상승과 생산성 하락 등이 있었다.

기술 적용 후 인공지능 기반 공구의 상태진단과 파손 감지를 할 수 있는 시스템을 생산라인에 적용해 가공 공정에서의 품질혁신이 가능하게 됐다.

생산 데이터를 축적해 공구의 수명을 예측하고 적절한 시기에 공구가 미리 교체될 수 있도록 하는 등 제조 인공지능으로 공구비·인건비·재작업비의 비용이 연간 약 2억8000만원 절감된다.

박형준 부산시장은 “한국전기연·워털루대의 협업을 기반으로, 인공지능의 적용 범위와 수혜기업을 확대해 동남권 제조업의 재도약과 지역경제를 활성화하겠다”고 전했다.

한국전기연은 한국전기연(KERI)-워털루대 ‘창원인공지능연구센터’를 중심으로, 2020년부터 경남 창원시 소재 기업들의 핵심 부품 고장 상태 진단, 조립 지능화, 효과적인 공구관리와 제품별 최적 맞춤 가공 등의 업무를 효과적으로 수행했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr