롯데제과, '스위트 크리에이터' 3기 모집

[아시아경제 구은모 기자] 롯데제과가 공식 대학생 서포터즈 '스위트 크리에이터' 3기를 모집한다고 21일 밝혔다.

스위트 크리에이터는 젊은 소비자들의 소통을 강화하고, 브랜드를 함께 키워나가기 위해 선발한 롯데제과 공식 대학생 서포터즈로, 2020년 1기를 시작으로 매해 모집하고 있다.

스위트 크리에이터 3기는 국내 대학생을 대상으로 다음달 6일까지 사전 미션 제출과 함께 롯데제과 공식 블로그와 인스타그램을 통해 모집된다. 면접 대상자 발표는 3월16일, 면접은 3월21일에 이뤄지며 최종 합격자는 3월28일 발표한다. 면접 대상자 및 최종 합격자 명단은 롯데제과 공식 블로그 등을 통해 발표된다.

모집 부문은 마케팅, 콘텐츠 등 기획 관련 18명, 영상 제작 및 촬영 등 제작 관련 12명 등 총 30명을 최종 선발할 계획이다. 스위트 크리에이터 활동은 개인과 팀으로 나눠 진행된다. 개인은 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작 및 발표 활동을, 팀은 브랜드 홍보 영상 기획 및 제작, 신제품 개발 등 마케팅 실무에 관련된 활동을 진행할 예정이다. 활동기간은 4월부터 9월까지 총 6개월이다.

롯데제과는 크리에이터로서 역할을 원활하게 수행할 수 있도록 다양한 혜택을 지원한다. 크리에이터에게는 매월 소정의 활동비와 실무 담당자와의 멘토링을 통해 실무 경험을 쌓을 수 있는 기회가 제공된다. 또한 롯데제과는 개인 및 팀별 우수 활동에 대한 시상식을 진행할 예정이며, 6개월간의 활동을 마친 이들에게는 공식 수료증도 발급된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr