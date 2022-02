샘표, '생생듬뿍 국·탕·찌개' 4종 출시… “재료와 국물 맛 생생하게”

[아시아경제 구은모 기자] 샘표가 프리미엄 국물요리 간편식 ‘생생듬뿍 국·탕·찌개’ 4종을 출시했다고 21일 밝혔다. 생생듬뿍은 재료 본연의 맛이 살아있고, 국물의 깊은 맛이 살아있다는 뜻으로, 건더기가 풍부하고 집에서 만든 것 같은 자연스러운 국물요리를 원하는 소비자들을 위해 출시됐다.

이번 신제품은 ‘나주식 맑은 양지곰탕’, ‘소갈비살 미역국’, ‘고사리 육개장’, ‘4가지 햄 소시지 베이컨과 치즈 부대찌개’ 4종이다. 좋은 재료 본연의 맛을 살려 자극적이지 않고, 긴 시간 푹 끓인 육수를 사용해 깊은 맛이 나는 게 특징이다. 엄선한 재료로 품질을 높이고 큼직한 건더기로 풍성한 식감을 더했다. 상온 제품이라 보관하기도 쉽다.

신제품은 공식 홈페이지 '샘표마켓'과 네이버 스토어 '새미네마켓'에서 구매할 수 있으며, 가까운 대형마트에서도 판매된다. 생생듬뿍 국·탕·찌개 출시를 기념해 이날 저녁 9시 네이버 쇼핑라이브 '미미언니 신상EAT쇼'에서 최대 42% 할인행사 및 각종 이벤트를 진행한다.

샘표 관계자는 “식재료 고유의 특성과 최적의 조리법, 변화하는 식문화 등을 탐구해온 샘표의 우리맛 연구 결과와 독보적인 맛내기 노하우가 담긴 제품들로 자극적이지 않은 자연스러운 국물 맛이 살아있는 국·탕·찌개를 간편하고 맛있게 즐기시기 바란다”고 말했다.

