[클릭 e종목]"이랜텍, 전자담배·2차 전지팩 사업 매출 확대 기대"

하나금융투자는 21일 이랜텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 2만6700원을 제시했다. 전자담배 부문과 2차전지 배터리팩 사업 모두 순항할 것이란 판단에서다.

이랜텍은 지난 14일 약 3700억원 규모의 전자담배 공급 계약을 체결했다. 공급 기간은 내년 6월까지이나 담배 산업의 전자담배로 패러다임 전환과 고객사의 공격적인 수출 확대 정책을 고려할 때 수주금액의 90% 이상을 연내 공급할 것으로 예상된다.

김규상 하나금융투자 연구원은 “고객사는 릴 솔리드 2.0을 주력으로 공격적으로 수출을 확대할 것”이라며 “이탈리아와 러시아 등 흡연율이 높은 국가 향 수출이 이제 막 시작된 점을 고려하면 전자담배 기기 판매량은 가파르게 성장할 것”이라고 설명했다. 하나금융투자의 전자담배 부문 매출액 추정치를 보면 지난해 1083억원, 올해는 3324억원, 내년엔 6724억원으로 커질 것으로 전망된다.

이랜텍은 전자담배뿐만 아니라 가정용 ESS 배터리팩 사업에서도 약 700억원의 추가 매출이 예상된다. 국내 대형 전기전자 기업과 협력해 북미와 유럽 향으로 판매할 계획으로 회사는 동탄 2공장에 전용 양산 라인을 설치했다. 회사 측은 "인도의 e-Scooter 용 배터리팩도 수년 내 매출이 가파르게 증가할 것"이라며 "전자담배와 배터리팩이 전체 매출의 대부분을 차지하게 될 것을 고려하면 이랜텍의 시가총액은 현저히 낮다"고 분석했다.

목표주가는 2022년 예상 EPS 1635원에 타겟 PER(주가수익비율) 16.3배를 적용했다. 타겟 PER은 전자담배 관련 기업인 이엠텍의 전자담배 매출이 본격화되던 2017~2017년 평균 PER 23.3에 30% 할인 적용했다. 김규상 연구원은 "이랜텍의 올해 예상 매출액 중 전자담배가 차지하는 비중은 약 30%로 2018년 이엠텍의 전자담배 비중(40%)보다 낮다"며 "경쟁사의 올해 전자담배 매출액은 약 2700억원 수준으로 이랜텍은 약 3700억원 수주했으며 이외에도 배터리팩 사업이 유지되는 만큼 기업가치를 크게 낮출 필요는 없을 것"이라고 말했다.

