핀셋 마케팅 나선 갤러리아百, VIP 고객 전용 구독 서비스 론칭

[아시아경제 전진영 기자] 갤러리아백화점이 VIP 고객들을 대상으로 한 프리미엄 핀셋 마케팅 강화에 나선다고 21일 밝혔다. 그 일환으로 VIP 전용 라이프스타일 구독 서비스를 론칭한다.

갤러리아는 VIP 관리 운영 노하우를 바탕으로 라이프스타일 키워드를 도출하여 와인, 아트, 펫, 헬스케어 등 네 가지 분야의 구독 서비스를 기획했다. 해당 서비스는 갤러리아 파크제이드 블루(전년 구매금액 2000만원 이상)등급 이상 고객을 대상으로 진행되며, 각 분야별 구독료는 상이하다.

먼저 와인 구독 서비스는 갤러리아 와인 바이어가 직접 큐레이션한 ‘이달의 와인’을 매월 한 병씩 3개월 동안 배송한다. 1회차(3월)에는 주류 특성상 성인인증 및 결제를 위해 직접 수령하는 방식으로 진행하고, 이후 2~3회차에는 각각 4월 초, 5월 초에 고객의 집으로 배송된다.

와인 구성은 월별로 상이하며 3월에는 미국 나파밸리 지역의 ‘이니스프리 카베네 소비뇽’ 4월에는 프랑스 샤블리 지역의 ‘윌리엄 페브르샤블리 도메인’ 5월에는 스페인 비에르조 지역의 ‘알바로 팔라시오스 페탈로스’를 제공한다. 이 외에도 전동 오프너, ‘비노494’ 5000원 금액권 등이 별도 기프트로 제공된다.

아트 구독 서비스는 그림 렌탈 전문 업체 ‘오픈갤러리’를 통해 제공하며, 국내 작가 원화 작품 중 고객이 직접 원하는 제품을 선택하여 3개월 간 대여하는 방식으로 진행된다.

펫 구독 서비스는 반려동물 커머스 플랫폼 ‘베이컨박스’에서 반려견 장난감 2종과 반려견 용품 1종, 맞춤 수제간식 2종으로 구성된 반려견 용품 올인원 키트를 매월 새롭게 구성하여 배송한다.

헬스케어 구독 서비스는 건강기능식품 추천 서비스 ‘아이엠’과 협업하여 선보인다. 사전 설문조사와 전문가 상담을 통해 개인의 건강 상태에 맞춘 ‘맞춤형 건강기능식품’을 구성하여 배송한다.

한편, 지난해 갤러리아 백화점에서 연간 2000만원 이상을 구매한 갤러리아 VIP 고객의 매출은 전년대비 41% 신장, 매출 비중은 전체 매출의 45%를 차지했다. 특히, 지난해 VIP고객 와인 매출이 20년 대비 75% 증가하며 와인 매출 호조를 이끌었다. 이외에도 갤러리아 명품관에서는 지난해부터 다채로운 아트 작품 전시?판매를 진행, 고가의 작품이 완판되는 등 VIP 고객들로부터 큰 호응을 얻은 바 있다.

갤러리아 관계자는 “갤러리아만의 특화된 프리미엄 노하우를 바탕으로 고객 참여형 VIP 구독 서비스를 신설했다”며 “다양해진 고객 취향을 반영한 서비스 개발을 통해 차별화된 VIP마케팅을 선보일 것”이라고 말했다.

